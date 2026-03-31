Novým rektorom UNIZA by sa mal stať Branislav Hadzima
O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti.
Autor TASR
Žilina 31. marca (TASR) - Novým rektorom Žilinskej univerzity v Žiline by sa mal stať Branislav Hadzima, súčasný zástupca riaditeľa Výskumného centra UNIZA. V tajnom hlasovaní ho za kandidáta na rektora v pondelok (30. 3.) väčšinou hlasov zvolilo volebné zhromaždenie zložené z členov akademického senátu a správnej rady univerzity. TASR o tom informovala Martina Sláviková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.
O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Hadzimovým protikandidátom bol súčasný rektor Ján Čelko, ktorý viedol univerzitu od polovice roka 2022. Funkčné obdobie nového rektora začína 3. júla 2026 a potrvá štyri roky.
„Som hrdý, že som UNIZA,“ vyhlásil vo svojom príhovore po oznámení výsledkov volieb Hadzima. „Je to náš spoločný domov talentovaných študentiek a študentov, zanietených pedagogičiek a pedagógov, špičkových vedkýň a vedcov. Viesť univerzitu znamená vytvárať podmienky, kde hlavným nástrojom je spolupráca a obojsmerná komunikácia s cieľom budovať budúcnosť univerzity, na ktorú budeme hrdí doma aj v zahraničí,“ dodal.
