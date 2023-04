Novým rektorom UPJŠ v Košiciach by sa mal stať D. Pella

Košice 20. apríla (TASR) - Novým rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach by sa mal stať Daniel Pella, vystrieda tak Pavla Sováka. Pellu ako nového rektora na funkčné obdobie 2023 - 2027 zvolilo vo štvrtok volebné zhromaždenie tvorené členmi Akademického senátu UPJŠ a Správnej rady UPJŠ. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.



Pella v súčasnosti pôsobí ako prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a zastáva tiež funkciu zástupcu dekana tejto fakulty. V rokoch 2014 až 2022 bol jej dekanom.



Vo svojich programových tézach s návrhom stratégie rozvoja UPJŠ v rámci kandidatúry na post rektora uviedol, že jeho absolútnymi prioritami sú viaczdrojové financovanie, zelená univerzita, modernizácia štúdia, širšia spolupráca s privátnym sektorom či expanzia univerzitných pracovísk nielen v rámci Slovenska, ale aj smerom do zahraničia.



Dosluhujúci rektor Sovák vedie univerzitu od roku 2015. "Funkčné obdobie súčasného rektora UPJŠ v Košiciach uplynie 21. augusta 2023. Funkčné obdobie novozvoleného rektora UPJŠ v Košiciach sa začne 22. augusta 2023 s trvaním do 21. augusta 2027," spresnila Hoľanová.



Nového rektora musí vymenovať prezidentka.