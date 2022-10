Novým rektorom UVLF v Košiciach by sa mal stať J. Nagy

Košice 27. októbra (TASR) - Novým rektorom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach by sa mal stať Jozef Nagy, vo funkcii vystrieda doterajšiu rektorku Janu Mojžišovú. Vo štvrtok o tom na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodol Akademický senát UVLF. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



Nagy bol dve funkčné obdobia prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. Jeho protikandidátka Mojžišová vedie univerzitu druhé funkčné obdobie, a to od februára 2015. "Kandidát na rektora bol zvolený dvojtretinovou väčšinou hlasov v prvom kole volieb," dodala Bobriková s tým, že akademický senát predloží návrh kandidáta na rektora ministrovi školstva. Nového rektora musí vymenovať prezidentka. Nagyovo funkčné obdobie sa má začať 1. februára 2023.



Nagy svoj program na funkčné obdobie 2023 - 2027 zameral na oblasť riadenia univerzity, vzdelávanie, tvorivú činnosť, klinickú činnosť a spoluprácu s praxou, rozvoj univerzity, manažment zdrojov, hodnotenie kvality a internacionalizáciu. Za kľúčové v rámci rozvoja považuje zachovanie statusu medzinárodnej akreditovanej univerzity a zvládnutie najbližšieho procesu medzinárodnej akreditácie v rámci hodnotenia Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (EAEVE). Rozširovanie ponuky nových študijných programov by sa podľa neho malo diať len v prípade spoločných študijných programov a na základe požiadaviek praxe. Do vzdelávania chce čo najviac aplikovať moderné formy výučby.



Aj vzhľadom na pokles štátnej dotácie či aktuálny nárast cien energií podľa neho bude nevyhnutné investovať do energetického hospodárstva univerzity, zmeny spôsobu vykurovania a čiastočnej energetickej nezávislosti. Za dôležité považuje tiež zvládnutie procesu prvého posúdenia vnútorného systému zabezpečovania kvality, súlad študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.



UVLF je na Slovensku jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie a druhou pre farmaceutické vzdelávanie. Poskytuje vzdelávanie v troch študijných odboroch, a to veterinárske lekárstvo, biológia a farmácia.