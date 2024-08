Novým riaditeľom Baníckeho múzea v Rožňave bude Ladislav Mixtaj

Košice 26. augusta (TASR) - Novým riaditeľom Baníckeho múzea v Rožňave bude od 1. septembra Ladislav Mixtaj. Do funkcie ho v pondelok na základe výsledku výberového konania a návrhu výberovej komisie vymenovalo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).



Mixtaj pôsobil ako vedúci odboru regionálnej a menšinovej kultúry Centra kultúry Košického kraja. Návrh na jeho vymenovanie predložil predseda KSK Rastislav Trnka. Ako informoval, išlo o jediného uchádzača, ktorý sa do výberového konania prihlásil.



Na čele Baníckeho múzea Mixtaj nahradí Pavla Lackaniča, ktorý bol riaditeľom od roku 2015. "Pred niekoľkými mesiacmi sa vzdal funkcie, podľa mojich informácií kvôli tomu, že odišiel do dôchodku," povedal Trnka pre TASR.