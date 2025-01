Detva 2. januára (TASR) - Novým riaditeľom Domova dôchodcov v Detve je Miroslav Paľuch. Do funkcie nastúpil 1. januára 2025. TASR o tom informoval primátor mesta Branislav Baran.



Dodal, že víťazom výberového konania sa stal z viacerých uchádzačov. Na návrh primátora Paľucha vymenovalo do funkcie aj mestské zastupiteľstvo na vlaňajšom decembrovom zasadnutí. Od roku 2023 bola riaditeľkou domova Slavomíra Jamrichová. "Sama odišla z funkcie v skúšobnej dobe, ktorú mala na jeden rok," objasnil Baran. Potom bol poverený vedením domova dôchodcov vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí Ľubomír Straka. "Po ňom, keď sa mu skončilo polročné obdobie, poveril som vedením prednostku mestského úradu," zhrnul. Ako ďalej uviedol, vlani v decembri bola v domove obnova ôsmich kúpeľní. "Požiadavka je na natretie strechy, robiť by ju mali niekedy v jarných mesiacoch," povedal.



Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom je rozpočtovou organizáciou mesta Detva, pod Poľanou funguje vyše 20 rokov. Prvých obyvateľov prijali 8. júla 2002, kapacita zariadenia na Štúrovej ulici je 48 miest.



V meste okrem tohto sídlia aj dva domovy sociálnych služieb (DSS). Jeden je na Pionierskej ulici a starajú sa v ňom o zdravotne postihnuté deti a mládež s mentálnym postihnutím a s duševnými poruchami vo veku od troch do 25 rokov. Je to ambulantnou formou od pondelka do piatka. Ďalší, v detvianskej miestnej časti Piešť, poskytuje služby zdravotne postihnutým mužom s duševnými poruchami a poruchami správania. Zriaďovateľom oboch DSS je Banskobystrický samosprávny kraj.