Novým riaditeľom Energetickej agentúry PSK sa stal Martin Lukáč

Prešov 20. apríla (TASR) - Energetická Agentúra Smart Regiónu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) má nové vedenie. Post jej riaditeľa na funkčné obdobie piatich rokov bude od 1. mája zastávať Martin Lukáč z Ľubotíc. Do funkcie ho po úspešnom výberovom konaní vymenovalo krajské zastupiteľstvo na svojom pondelkovom (17. 4.) zasadnutí. Jeho víziou je vytvoriť z agentúry platformu pre správu energií. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Martin Lukáč má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity. Od roku 2015 pôsobil ako projektový manažér, a to postupne v prešovskej súkromnej spoločnosti, v Environmentálnej energetickej agentúre a naposledy ako projektový manažér - energetický audítor pre Energetický klaster Prešovského kraja.



"Počas svojho pôsobenia na poste projektového manažéra prispel k úspešnej realizácii viacerých projektov zameraných na moderné technológie, tepelné čerpadlá a zníženie energetickej efektívnosti budov," uviedla Jeleňová.



Víziou nového riaditeľa vo vedení agentúry je vytvoriť z nej platformu pre správu energií. Zároveň ju vidí ako akcelerátor nových a inovačných technológií, ktoré sú aktuálne dostupné. Agentúra by podľa Lukáča spravovala ich prehľad a následne technológie implementovala pre majetok PSK.



Energetická agentúra Smart Regiónu PSK sa zameriava na tvorbu stratégií a odborné poradenstvo v oblasti klimatickej agendy, na spoluprácu so spotrebiteľmi energií a zariadeniami v PSK. Funguje od 1. januára 2018.