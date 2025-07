Novým riaditeľom košických krajských hasičov je M. Plavčko

Košice 1. júla (TASR) - Na čele Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach je po novom Marek Plavčko. Do funkcie bol vymenovaný od utorka, čím nahradil dlhoročného riaditeľa Jozefa Fedorčáka. Pre TASR to z KR HaZZ v Košiciach uviedla Jana Matis Libová.



„Výberové konanie vyhlásené nebolo,“ potvrdila s tým, že Plavčko je súčasťou HaZZ od marca 2010 a od marca minulého roka až doposiaľ bol riaditeľom Okresného riaditeľstva HaZZ v Košiciach. Vo funkcii vystriedal Fedorčáka, ktorý do služobného pomeru v zložkách požiarnej ochrany nastúpil v októbri 1985 a na čele krajských hasičov bol od septembra 2008. Fedorčák ku koncu júna ukončil služobný pomer na vlastnú žiadosť.



Matis Libová spresnila, že medzi hlavné úlohy uvedenej funkcie patrí koncepčná, systémová a rozhodovacia činnosť pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi a vykonávaní záchranných prác na úrovni kraja, koordinovanie odborných špecializovaných činností na úseku ochrany pred požiarmi a integrovaného záchranného systému, činnosť súvisiaca s odbornou spôsobilosťou príslušníkov, ako aj úlohy súvisiace s rozpočtovaním, financovaním, materiálno-technickým zabezpečením či so vzdelávaním.