Novým riaditeľom Krajského riaditeľstva HaZZ v B.Bystrici je D.Hancko

Banská Bystrica 6. januára (TASR) – Novým riaditeľom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici je Dušan Hancko. Od 1. januára 2022 ho do funkcie vymenoval prezident HaZZ Pavol Mikulášek. Informuje o tom Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.



Hancko študoval odbor hasičské a záchranné služby na Technickej univerzite vo Zvolene. V HaZZ a jeho predchodcoch pracuje od roku 1995. Pôsobil vo viacerých funkciách na útvaroch v pôsobnosti Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici. V roku 2015 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, ktorú zastával do konca roka 2021.