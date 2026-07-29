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Novým riaditeľom kúpaliska Vadaš v Štúrove sa stal Marián Halienka
Halienku odporučila vymenovať výberová komisia na základe bodového hodnotenia uchádzačov v druhom kole výberového konania.
Autor TASR
Štúrovo 29. júla (TASR) - Termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove povedie Marián Halienka. O vymenovaní konateľa spoločností Vadaš a Vadaš Reality rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom mimoriadnom zasadnutí v utorok 28. júla. Nový konateľ nastúpi do funkcie 1. októbra.
Halienku odporučila vymenovať výberová komisia na základe bodového hodnotenia uchádzačov v druhom kole výberového konania. Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo 11 hlasmi za, jeden poslanec bol proti.
Cieľom Halienku je podľa jeho slov ďalší rozvoj spoločnosti Vadaš, revitalizácia areálu, posilnenie ekonomickej stability, prehĺbenie spolupráce s mestom a prijatie opatrení, ktoré prispejú k úspešnému fungovaniu kúpaliska.
Dlhoročný riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch odstúpil z funkcie riaditeľa k 31. máju tohto roka. Skonštatoval, že odchádza z vlastnej vôle, a pripustil, že na jeho rozhodnutie mal nepriamy vplyv aj minuloročný incident s amébou. Vylúčil však, že by za jeho odchodom stáli obavy z hospodárskeho vyšetrovania hlavným kontrolórom mesta.
Halienku odporučila vymenovať výberová komisia na základe bodového hodnotenia uchádzačov v druhom kole výberového konania. Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo 11 hlasmi za, jeden poslanec bol proti.
Cieľom Halienku je podľa jeho slov ďalší rozvoj spoločnosti Vadaš, revitalizácia areálu, posilnenie ekonomickej stability, prehĺbenie spolupráce s mestom a prijatie opatrení, ktoré prispejú k úspešnému fungovaniu kúpaliska.
Dlhoročný riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch odstúpil z funkcie riaditeľa k 31. máju tohto roka. Skonštatoval, že odchádza z vlastnej vôle, a pripustil, že na jeho rozhodnutie mal nepriamy vplyv aj minuloročný incident s amébou. Vylúčil však, že by za jeho odchodom stáli obavy z hospodárskeho vyšetrovania hlavným kontrolórom mesta.