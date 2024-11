Novým riaditeľom Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre sa stal M. Bekéni

Nitra 18. novembra (TASR) - Riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Nitre sa stal Marek Bekéni. Do funkcie ho 15. novembra menoval prezident HaZZ Adrián Mifkovič.



Ako HaZZ informoval, Bekéni pôsobí v zbore od roku 2001, keď nastúpil do funkcie vrchného inšpektora odboru požiarnej ochrany na nitrianskom krajskom úrade. V roku 2002 bol preradený na Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre. "Od marca 2022 bol vymenovaný na zastupovanie nadriadeného riaditeľa OR HaZZ v Zlatých Moravciach, kde od 1. marca 2023 pôsobil ako riaditeľ až do svojho aktuálneho vymenovania," doplnil HaZZ.