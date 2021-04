Novým riaditeľom pohrebníctva Marianum má byť R. Kováč

Bratislava 13. apríla (TASR) – Novým riaditeľom bratislavského mestského pohrebníctva Marianum má byť Róbert Kováč. Na základe zhromaždených materiálov, vystúpení, hodnotenia i následného hlasovania ho bratislavskému primátorovi na túto pozíciu odporúča výberová komisia. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Kováč je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde študoval na strojníckej fakulte manažment strojárskych podnikov. Od roku 2008 až doteraz pôsobil v spoločnosti Bratislavská teplárenská. Od novembra 2020 bol manažérom oddelenia správy majetku a logistiky. V tejto firme vystriedal viaceré vedúce pozície.



Hospodárenie Marianumu je podľa neho relatívne stabilné, čo však nemusí znamenať, že je aj dobré. "Výnosy stagnujú, aktíva mierne rastú, náklady sú relatívne stabilné," uviedol vo svojej prezentácii v rámci výberového konania. Kováč chce zaviesť pri obstarávaní synergiu s ostatnými mestskými organizáciami a magistrátom, takzvané úspory z množstva. Využívať chce vlastné kapacity pohrebníctva v prijateľnej miere na zabezpečenie činností, ktoré by bolo inak potrebné obstarávať. Napríklad na drobné údržby cintorínov ako zametanie či maľovanie.



Spomína aj audit výdajov, analýzu cenotvorby a cien, nájomných zmlúv či technologických zariadení. Okamžite podľa neho treba spustiť rozbor celomestských potrieb. Overiť a zanalyzovať je podľa neho potrebné aj súčasný stav bratislavského krematória. Napríklad v akom stave sú technologické zariadenia a či sú splnené všetky stanovené legislatívne limity. Vo svojej prezentácii spomína i environmentálne opatrenia. Na cintorínoch plánuje zaviesť triedený zber odpadu. Marianum chce dostať do povedomia verejnosti ako organizáciu, ktorej prioritou je ekológia.



Do výberového konania na riaditeľa pohrebníctva Marianum bolo doručených 15 kompletných prihlášok. Po posúdení životopisov a motivačných listov a po odporúčaní personalistov rozhodla komisia posunúť ďalej piatich uchádzačov. Následne jedna osoba odstúpila z výberového konania. Na vypočutí sa prezentovali štyria kandidáti.



Výberové konanie na nového riaditeľa pohrebníctva vyhlásilo mesto začiatkom roka. Úspešný kandidát by mal podľa magistrátu transformovať mestské pohrebníctvo na modernú, transparentnú a dobre spravovanú organizáciu so zameraním na udržateľný ekonomický rozvoj, dobré hospodárenie a kvalitné poskytovanie služieb.