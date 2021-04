Novým riaditeľom pohrebníctva Marianum bude R. Kováč

Bratislava 29. apríla (TASR) – Novým riaditeľom bratislavského mestského pohrebníctva Marianum bude od 17. mája Róbert Kováč. Do tejto funkcie ho vo štvrtok vymenovalo bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Kováč, ktorý uspel vo výberovom konaní, je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde študoval na strojníckej fakulte manažment strojárskych podnikov. Od roku 2008 až doteraz pôsobil v spoločnosti Bratislavská teplárenská. Od novembra 2020 bol manažérom oddelenia správy majetku a logistiky. V tejto firme vystriedal viaceré vedúce pozície.



Hospodárenie Marianumu je podľa neho relatívne stabilné, čo však nemusí znamenať, že je aj dobré. "Výnosy stagnujú, aktíva mierne rastú, náklady sú relatívne stabilné," uviedol vo svojej prezentácii v rámci výberového konania. Kováč chce zaviesť pri obstarávaní synergiu s ostatnými mestskými organizáciami a magistrátom, takzvané úspory z množstva. Využívať chce vlastné kapacity pohrebníctva v prijateľnej miere na zabezpečenie činností, ktoré by bolo inak potrebné obstarávať. Napríklad na drobné údržby cintorínov, ako zametanie či maľovanie.



Spomína aj audit výdajov, analýzu cenotvorby a cien, nájomných zmlúv či technologických zariadení. Okamžite podľa neho treba spustiť rozbor celomestských potrieb. Overiť a zanalyzovať je podľa neho potrebné aj súčasný stav bratislavského krematória. Napríklad v akom stave sú technologické zariadenia a či sú splnené všetky stanovené legislatívne limity. Vo svojej prezentácii spomína i environmentálne opatrenia. Na cintorínoch plánuje zaviesť triedený zber odpadu. Marianum chce dostať do povedomia verejnosti ako organizáciu, ktorej prioritou je ekológia.



Výberové konanie na nového šéfa pohrebníctva vyhlásilo mesto začiatkom roka. Nový riaditeľ by mal podľa magistrátu transformovať mestské pohrebníctvo na modernú, transparentnú a dobre spravovanú organizáciu so zameraním na udržateľný ekonomický rozvoj, dobré hospodárenie a kvalitné poskytovanie služieb.



Od novembra 2019 do 10. marca 2021 bol na pozícii riaditeľa Marianumu Boris Šramko, ktorý z postu odstúpil po tom, ako sa medializovalo, že dva poplatky za vývoz, obliekanie i úpravu zosnulého, ktorý mal ochorenie COVID-19, sa v pohrebníctve Marianum hýbali na úrovni 443 eur. Magistrát označil cenu za nedôstojnú a vyjadril opakovanú nespokojnosť s prístupom Šramka. Šramko argumentoval, že sa funkcie vzdal sám, pretože nebol ochotný podľahnúť tlaku, aby zrušil tieto poplatky, keďže išlo podľa neho o podnikateľskú činnosť pohrebníctva, a nie službu vo verejnom záujme. Po medializácii boli poplatky znížené na dokopy okolo 280 eur.