Novým riaditeľom štátnych kúpeľov v Dudinciach bude Peter Šóder

Dudince 3. novembra (TASR) – Novým riaditeľom štátneho podniku Slovthermae Kúpele Diamant Dudince bude Peter Šóder. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktorého výsledky zverejnilo na svojej stránke Ministerstvo zdravotníctva SR.



Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zakladateľa. „Jeden uchádzač sa prihlásil do výberového konania po stanovenom termíne a jeden uchádzač nesplnil predpoklady a požiadavky zakladateľa, preto neboli zaradení do výberového konania,“ uvádza ministerstvo.



Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo 26. októbra, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov na základe ich odpovedí na otázky jednotlivých členov výberovej komisie a projektov stratégie rozvoja organizácie.