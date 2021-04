Novým riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice je Tomáš Sieber

Bratislava 7. apríla (TASR) - Novým riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP Ružomberok je Tomáš Sieber. Do funkcie bol vymenovaný do vypísania výberového konania, ktoré sa má uskutočniť do šiestich mesiacov. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Miesto riaditeľa sa uvoľnilo po odchode Vladimíra Lengvarského, ktorý sa stal 1. apríla ministrom zdravotníctva.



Zriaďovateľom ÚVN SNP Ružomberok je Ministerstvo obrany SR.