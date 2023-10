Prešov 23. októbra (TASR) - Novým riaditeľom Vihorlatského múzea v Humennom bude Martin Kundrát, ktorý uspel vo výberovom konaní. Do funkcie by mal nastúpiť 1. decembra 2023 na obdobie piatich rokov. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom pondelkovom zasadnutí vzali na vedomie informatívnu správu o výsledku výberového konania.



O post riaditeľa múzea sa uchádzali piati uchádzači. Na základe výsledkov výberového konania komisia odporučila predsedovi PSK vymenovať Martina Kundráta do funkcie riaditeľa Vihorlatského múzea v Humennom.



Kundrát vyštudoval Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Doteraz pôsobil v Centre interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach. Patrí medzi svetovú elitu paleontológov. Pôsobil v Českej republike, Austrálii, Kanade, Spojených štátoch amerických a vo Švédsku. Zúčastnil sa na paleontologických expedíciách v Argentíne, Kanade, Mongolsku, USA, Číne, Iráne a na Sibíri.