Nedela 7. september 2025
Novým starostom obce Očová sa stal Peter Sámeľ, nahradí R. Huliaka

Na snímke Rudolf Huliak. Foto: TASR - Martin Baumann

V Očovej s 2449 obyvateľmi zriadili tri volebné okrsky. Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 2008 ľudí, volebná účasť dosiahla asi 44 percent.

Autor TASR
Očová 7. septembra (TASR) - Novým starostom podpolianskej obce Očová sa v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí stal nezávislý kandidát a doterajší zástupca starostu 41-ročný Peter Sámeľ. Vo funkcii nahradí Rudolfa Huliaka, ktorému mandát vymenovaním za ministra cestovného ruchu a športu zanikol. Informovala o tom obec na webovej stránke a pre TASR to v nedeľu potvrdil aj zvolený starosta.

Sámeľ získal 329 hlasov z 894 odovzdaných platných hlasov. Jeho protikandidátmi boli prednostka očovského obecného úradu Lenka Stančíková, ktorá kandidovala ako nezávislá s podporou Strany vidieka, Smer-SD, Hlas-SD a SNS, nezávislá kandidátka Miroslava Ostrihoň Rajčoková a mestský policajt Jaroslav Dominik, ktorý kandidoval za hnutie Republika.

