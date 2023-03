Novým starostom v obci Tajná sa stal Jozef Füle

Tajná 27. marca (TASR) – Novým starostom Tajnej v okrese Nitra sa stal nezávislý kandidát Jozef Füle. Do funkcie ho zvolili obyvatelia v sobotných (25. 3.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Z celkového počtu 225 zapísaných voličov odovzdalo platný hlasovací lístok v doplňujúcich voľbách pre voľby starostu 171 voličov. Füle získal 142 hlasov (83,04 percenta), jeho protikandidátka Gabriela Šplehová (Smer–SD) získala dôveru 29 voličov (16,95 percenta). Volebná účasť dosiahla 76,88 percenta.



V októbrových komunálnych voľbách získal post starostu nezávislý kandidát Karol Ondráška. Funkcie sa vzdal dva dni po zložení sľubu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že nedokáže niesť zodpovednosť za projekty, ktoré majú krkolomné termíny ukončenia, a tiež neskúsenosťou začiatočníka. Za svoje rozhodnutie sa ospravedlnil poslancom obecného zastupiteľstva i občanom obce.