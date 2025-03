Bratislava 16. marca (TASR) - Novým starostom v obci Viničné v okrese Pezinok bude Jozef Čík. Zvíťazil v sobotných (15. 3.) doplňujúcich voľbách. Pre TASR to potvrdila prednostka obecného úradu vo Viničnom Martina Khardani.



O post starostu sa v sobotných voľbách vo Viničnom uchádzali dvaja nezávislí kandidáti, a to Jozef Čík a Štefan Lenghart. Bývalý starosta Pavel Galamboš sa vzdal mandátu v prvej polovici vlaňajšieho júla.



V sobotu sa konali doplňujúce komunálne voľby v 25 obciach na Slovensku. Voliči si vyberali starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon taktiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.