Novým veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline bude P. Šebík

Za najväčší úspech považuje doterajší veliteľ žilinských špeciálov Miroslav Gardlo vytvorenie Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie.

Žilina 23. júla (TASR) – Novým veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline sa od 1. augusta stane doterajší zástupca veliteľa Pavol Šebík. Na slávnostnom nástupe mu v utorok odovzdal funkciu doterajší veliteľ pluku Miroslav Gardlo, ktorý by sa mal stať jedným z poradcov najvyššieho veliteľa NATO v Európe pre špeciálne operácie.



Za najväčší úspech považuje doterajší veliteľ žilinských špeciálov vytvorenie Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie. "Vzniklo k 1. júnu 2019 a od 1. októbra 2019 bude pod jeho velenie patriť aj 5. pluk špeciálneho určenia. Moje takmer trojročné pôsobenie hodnotím z pozície veliteľa veľmi pozitívne, pretože sa nám podarilo dosiahnuť mnoho úspechov. Ako som sľúbil, podarilo sa mi pokračovať v nastúpenom trende môjho predchodcu, plukovníka generálneho štábu Ľubomíra Šeba," zhodnotil Gardlo.



Náčelník Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko zdôraznil, že 5. pluk špeciálneho určenia významne prispieva do vojenského medzinárodného krízového manažmentu a zásadným spôsobom reprezentuje dobré meno OS aj Slovenska v medzinárodnom prostredí. "Som veľmi rád, že naša elitná jednotka zvláda nasadenie v Afganistane, prispieva k výcviku vlastných jednotiek, ale aj k medzinárodnému výcviku, v súlade s požiadavkami Aliancie. Služba v špeciálnych silách je vyvrcholením kariéry vojaka. Preto podporujem všetky aktivity, súvisiace s výberom do 5. pluku špeciálneho určenia," podotkol náčelník GŠ.



Nový veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia chce urobiť razantnejší nábor a výber a naplniť voľné miesta príslušníkov špeciálneho pluku. "Chcem k nám nalákať viac ľudí z civilu, prípadne zregrutovať viac ľudí z OS SR. Aby sme stíhali vykonávať široké spektrum úloh, ktoré máme," povedal Šebík.



Doplnil, že chce tiež motivovať štyridsiatnikov, ktorí sa blížia k odslúženým 25 rokom, aby zvážili odchod do civilu. "Presvedčiť ich, aby slúžili ďalej a odovzdali pluku ešte viac zo svojich skúseností. Zároveň chcem zabezpečiť medzinárodný krízový manažment a domáci krízový manažment. Aby všetky úlohy, ktoré preberám, išli aspoň tak, ako doteraz," podotkol nový veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia.



Miroslav Gardlo pôsobil na poste veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline od februára 2017. Vymenil na ňom Ľubomíra Šeba, ktorý bol veliteľom od 16. februára 2001. Dovtedajším veliteľom bol plukovník Jozef Krištofiak.