Novým zriaďovateľom ZSS Luna v Brezne bude od augusta mesto

Brezno 21. júla (TASR) - Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Luna v Brezne, ktoré prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), bude od 1. augusta rozpočtovou organizáciou mesta Brezno. Stane sa tak na základe prijatých uznesení mestského zastupiteľstva (MsZ) a Zastupiteľstva BBSK o prevode podriadenosti organizácie. Mesto bude poskytovať sociálne služby v tomto zariadení minimálne po dobu 25 rokov.



Ako informovala breznianska samospráva na webe, mestskí poslanci sa v uplynulých dňoch stretli na mimoriadnom MsZ, aby schválili úpravu všeobecne záväzných nariadení (VZN) týkajúcich sa poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach mesta. Zároveň prijali nové VZN o podmienkach ich poskytovania v zariadení Luna, ktoré má kapacitu viac ako 120 miest.



Podľa primátora Tomáša Abela pre obyvateľov Brezna a okolitých obcí je tento krok dobrou správou. Zaručuje stabilitu v poskytovaní sociálnych služieb a zároveň chráni zariadenie pred možným prechodom do súkromných rúk, ktorý by mohol viesť k enormnému navýšeniu poplatkov pre klientov.



„Hlavným cieľom je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre našich obyvateľov, udržať prijateľnú výšku poplatkov a zároveň kontinuálne pokračovať v poskytovaní kvalitnej starostlivosti pre všetkých klientov,“ konštatoval Abel.



ZSS Luna sa však zvyšovaniu poplatkov nevyhne. „Vzhľadom na to, že doterajšie ceny služieb boli nastavené veľmi nízko, BBSK k 1. júlu pristúpil k zvyšovaniu poplatkov vo všetkých svojich zariadeniach. Nárast cien teda súvisí s plošnou úpravou poplatkov vo všetkých zariadeniach spravovaných BBSK a nie s prechodom Luny pod správu mesta. Takto nastavené ceny od župy len prevezmeme,“ zdôraznil primátor.



Podľa neho zmena vlastníctva vychádza z iniciatívy BBSK, ktorý dlhodobo prevádzkoval niektoré sociálne zariadenia v kraji nad rámec svojich originálnych kompetencií.



„Mestá a obce majú lepšie možnosti uchádzať sa o dotácie na prevádzku týchto zariadení, čo kraj ako vyšší územný celok nemôže a musí ich dofinancovávať z vlastných zdrojov. Župa sa preto rozhodla ponúknuť ich samosprávam,“ vysvetlil Abel.



Prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku za kúpnu cenu jedno euro sa mesto zaviazalo prevádzkovať toto zariadenie minimálne po dobu 25 rokov. Ak spomínaný záväzok poruší, bude povinné uhradiť zmluvnú pokutu vo výške všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku. Súčasťou dohody je aj predkupné právo pre BBSK v prípade, že by mesto v budúcnosti chcelo zariadenie predať.