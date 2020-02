NOŽOM BODAL SYNA: Opilec z Betliara skončil v base

Betliar 3. februára (TASR) - Zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu obvinila polícia 47-ročného muža z obce Betliar (okres Rožňava). Podľa obvinenia po hádke bodol skladacím vreckovým nožíkom do oblasti brucha svojho 23-ročného syna. Stalo sa tak v piatok (31. 1.) podvečer v jednom z rodinných domov v obci, informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Otcovi namerali v dychu 0,75 miligramu na liter alkoholu (1,56 promile). Policajtov zalarmovala prestrašená stará mama poškodeného. Opitého násilníka na mieste zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ okrem obvinenia zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, ktorý sudkyňa Okresného súdu v Rožňave akceptovala.



"Obvinenému za tento skutok hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na päť až 12 rokov," uviedla Ivanová.