NOŽOM HO BODOL DO KRKU: Polícia obvinila 65-ročného muža
Polícia útočníka zadržala na mieste činu, skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Prešov 22. decembra (TASR) - Zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody polícia obvinila 65-ročného muža. K udalosti došlo v piatok (19. 12.) v jednej z obcí v okrese Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 65-ročný muž v kuchyni rodinného domu napadol muža, ktorý tam ležal. „Opakovane ho udieral do tváre, potom vzal kuchynský nôž a bodol ho do krku,“ povedala Ligdayová.
