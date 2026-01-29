< sekcia Regióny
NOŽOM ICH OHROZOVAL: Polícia zadržala 33-ročného muža
Autor TASR
Lučenec 29. januára (TASR) - Polícia zadržala 33-ročného muža, ktorý v Lučenci v stredu (28. 1.) s nožom ohrozoval dvoch ľudí. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K incidentu v Lučenci došlo v podvečerných hodinách na parkovisku v blízkosti jednej z čerpacích staníc. „Tridsaťtriročný muž tu mal nožom ohrozovať ďalších dvoch mužov. Nikoho, našťastie, nezranil a z miesta ušiel,“ priblížila polícia.
Krátko po skutku sa podozrivého muža podarilo policajtom zadržať. V súvislosti s prípadom začali trestné stíhanie pre výtržníctvo.
