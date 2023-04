NP Muránska planina a národný žrebčín uzavreli zmluvu o chove norika

Revúca 16. apríla (TASR) – Správa Národného parku (NP) Muránska planina a Národný žrebčín Topoľčianky v piatok (14. 4.) uzavreli zmluvu o spolupráci. Dohoda sa týka zabezpečenia ďalšieho fungovania chovu koní plemena norik muránskeho typu na Muránskej planine a v Dobšinej. TASR o tom za NP informovala Jana Šmídtová.



Na základe uzatvorenej zmluvy bude NP každoročne poskytovať na zabezpečovanie činností súvisiacich s chovom norika príspevok vo výške 300.000 eur. "Povinnosťou národného žrebčína je zabezpečovať primeranú starostlivosť o nelesné biotopy európskeho a národného významu v NP Muránska planina, spočívajúcu najmä v pastve koní a kosení lúk," uviedla Šmídtová.



Nehnuteľnosti slúžiace na chov koní na Veľkej lúke, ktoré sú v správe NP, bude môcť na základe zmluvy za účelom chovu využívať národný žrebčín. Stredisko chovu norika v Dobšinej je súčasťou Odštepného závodu Gemer štátneho podniku Lesy SR a organizačne prejde pod Národný žrebčín Topoľčianky.



"Uzavretím zmluvy sa vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu chovu s možnosťami jeho rozvoja aj smerom k využívaniu jeho atraktivity pre udržateľný cestovný ruch. Pre chované kone však nenastane žiadna zmena, ostávajú na svojich hospodárskych dvoroch a pasienkoch v Dobšinej a v NP Muránska planina na Veľkej Lúke," skonštatovala Šmídtová.



Presun stáda norika muránskeho typu z Veľkej lúky na Muránskej planine do národného žrebčína oznámil agrorezort začiatkom apríla. Argumentoval, že Ministerstvo životného prostredia SR po prevode majetkov do Správy NP Muránska planina neprevzalo kone ani personál, ktorý sa o ne stará.



Kone plemena norika muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950.