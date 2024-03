Správa Národného parku Muránska planina má nového riaditeľa

Revúca 21. marca (TASR) - Správa Národného parku (NP) Muránska planina má od pondelka (18. 3.) nového riaditeľa. Miroslav Juríček vo funkcii vystriedal Martina Sedláka, ktorý NP riadil necelé dva týždne po tom, ako Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR z postu odvolalo dovtedajšieho riaditeľa Jána Šmídta. Envirorezort v súčasnosti preveruje zmluvu na predaj dreva, ktorú Sedlák počas pôsobenia na čele NP podpísal. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil odbor komunikácie MŽP.



Na čele Správy NP Muránska planina došlo počas marca k dvom zmenám. Začiatkom mesiaca MŽP odvolalo Jána Šmídta, ktorý vo funkcii pôsobil od jesene 2020, vedenie po ňom prebral Martin Sedlák. "Pán Sedlák bol poverený riadením NP Muránska planina na konkrétne obdobie, a to od 5. marca do 17. marca. Od 18. marca je poverený riadením Správy NP Muránska planina Miroslav Juríček, ktorý má dlhoročnú prax na Okresnom úrade v Revúcej či Rožňave," uviedlo MŽP.



Bývalý štátny tajomník MŽP Michal Kiča na sociálnej sieti upozornil, že pod vedením Martina Sedláka uzavrela Správa NP Muránska planina rámcovú zmluvu na predaj dreva so živnostníkom z Prešova. Predmetom zmluvy je predaj dreva v maximálnom množstve 15.000 metrov kubických, ktorého hodnota sa môže pohybovať od 840.000 po vyše 3,2 milióna eur. Pri uzavretí zmluvy malo podľa Kiču dôjsť k porušeniu smernice na predaj dreva z národných parkov, ktorá povoľuje predaj dreva na priamo len miestnym a regionálnym spracovateľom z okolia národných parkov.



Envirorezort pre TASR potvrdil, že v súčasnosti preveruje, či pri uzatvorení predmetnej rámcovej zmluvy došlo k porušeniu interných usmernení. "V prípade zistenia pochybení nedôjde k plneniu zmluvy a nebudú podpísané žiadne čiastkové zmluvy viažuce sa k Rámcovej zmluve," skonštatovalo MŽP.



Správa NP Muránska planina v reakcii pre TASR uviedla, že dôvodom uzavretia zmluvy bola potreba zabezpečenia si odberateľa v roku 2024, aby bolo možné "expedovať vyťažené drevo v prípadoch, kedy miestni stagnujú". V stredu (20. 3.) bola napriek tomu uzavretá dohoda o odstúpení od predmetnej rámcovej zmluvy.