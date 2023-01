Viskupič: NP Podunajsko otvorí možnosti udržateľného cestovného ruchu

Trnava 25. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) podporuje iniciatívu na vznik Národného parku (NP) Podunajsko. Predseda kraja Jozef Viskupič vyzdvihol význam oblasti, ktorá sa nachádza aj na území TTSK, v okrese Dunajská Streda.



"Vítam snahu o vytvorenie prvého nížinného národného parku na Slovensku. Vymedzené územie Podunajska zasahuje aj do Trnavského kraja. Žijú tam vzácne živočíchy, najmä vodné vtáky a mäkkýše. Oblasť delty Dunaja je bohatá aj na chránené druhy rastlín. V neposlednom rade zámer považujem za dôležitý aj z hľadiska ochrany európsky významných vodných zdrojov na Žitnom ostrove," uviedol na spoločnej tlačovej besede rezortu životného prostredia v utorok (24. 1.).



Pripomenul, že práve pitnú vodu na tomto území sa TTSK zaviazal chrániť v programovom vyhlásení v tomto volebnom období. "Iniciatíva vzniku NP je zároveň v súlade s víziou našej nízkouhlíkovej stratégie, ktorá nás zaväzuje využívať zdroje na rozvoj kraja trvale udržateľným spôsobom. Verím preto, že táto iniciatíva bude úspešná a vláda SR čoskoro vyhlási toto územie za národný park. To nám otvorí nové možnosti rozvoja udržateľného cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce s partnermi z Maďarska a Rakúska," doplnil Viskupič.



Cieľom návrhu predkladateľov z radov poslancov Národnej rady SR je vytvorenie legislatívneho rámca na vznik desiateho národného parku na Slovensku. Vláda SR by ho mala vyhlásiť do 30. marca budúceho roka. Zasahovať by mal do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Podrobnosti určí odborná dokumentácia, ktorú pripraví Štátna ochrana prírody SR. Financovanie vzniku nového národného parku má byť zabezpečené aj pomocou európskych fondov.



