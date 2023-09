NP Poloniny vyzýva na konzultácie k projektu o valašskej kultúre

Stakčín 16. septembra (TASR) - Správa Národného parku (NP) Poloniny vyzýva na účasť na konzultáciách k projektu Na trase valašskej kultúry - zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva. Ako informuje na sociálnej sieti, cieľom pripravovaného projektu je rozvoj integrovaného turistického produktu súvisiaceho s valašskou kultúrou v poľskej a slovenskej časti Karpát. Jeho rozpočet odhadujú približne na štyri milióny eur.



Projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027 pripravuje Správa NP Poloniny v spolupráci so Združením Pro Carpathia. "Kľúčové úlohy predstavujú rozvoj infraštruktúry Trasa valašskej kultúry, známa a neznáma kultúra Karpát, karpatské zvyky a tradície, a zapojenie miestnej komunity do procesu správy kultúrneho dedičstva - realizácia nového európskeho Bauhausu," uvádza.



Počíta sa tak napríklad s vytvorením kočovnej chaty v Poloninách, realizáciou objektu pôvodnej valchy, sochy mýtickej postavy patróna Polonín či organizovaním rôznych podujatí. Projekt má byť realizovaný od septembra budúceho roka do konca augusta 2026.



Zapojiť sa do konzultácie k projektu možno do 26. septembra tohto roka. "Budeme vďační za akékoľvek pripomienky, návrhy, ktoré nám pomôžu pripraviť lepší projekt zodpovedajúci potrebám obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia a návštevníkov tejto oblasti," dodáva s tým, že ich zaujíma hlavne spätná väzba na realizáciu mäkkých aktivít na popularizáciu myšlienky trasy a valašského dedičstva, miesta osobitnej hodnoty/záujmu súvisiaceho s valašským dedičstvom, ktoré by mali byť zahrnuté do projektu, ako aj rozpoznávanie trasy.



Bližšie informácie vrátane kontaktov na zasielanie návrhov sú zverejnené na webovej stránke NP Poloniny.