NP Slovenský raj upozorňuje na uzáveru trasy Zajfy - Občasný prameň
Obmedzenie sa dotkne úseku od križovatky Malý/Veľký Zajf po Občasný prameň. Predpokladané trvanie uzávery je zhruba dva týždne.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 29. apríla (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru chodníka Zajfy - Občasný prameň. Správca infraštruktúry na sociálnej sieti informoval, že z dôvodu rekonštrukcie cesty bude od pondelka 4. mája až do odvolania uzatvorená žlto značená turistická trasa.
Obmedzenie sa dotkne úseku od križovatky Malý/Veľký Zajf po Občasný prameň. Predpokladané trvanie uzávery je zhruba dva týždne. „O opätovnom otvorení budeme verejnosť včas informovať,“ dodáva Správa NP.
