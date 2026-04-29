Streda 29. apríl 2026
NP Slovenský raj upozorňuje na uzáveru trasy Zajfy - Občasný prameň

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Autor TASR
Spišská Nová Ves 29. apríla (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje na dočasnú uzáveru chodníka Zajfy - Občasný prameň. Správca infraštruktúry na sociálnej sieti informoval, že z dôvodu rekonštrukcie cesty bude od pondelka 4. mája až do odvolania uzatvorená žlto značená turistická trasa.

Obmedzenie sa dotkne úseku od križovatky Malý/Veľký Zajf po Občasný prameň. Predpokladané trvanie uzávery je zhruba dva týždne. „O opätovnom otvorení budeme verejnosť včas informovať,“ dodáva Správa NP.
