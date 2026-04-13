NP Veľká Fatra odmieta kritiku ťažby dreva v Ľubochnianskej doline
Dotknutý porast bol podľa správy NP poškodený už pred prevzatím obhospodarovania NP Veľká Fatra, niekedy okolo roku 2019.
Autor TASR
Ľubochňa 13. apríla (TASR) - Správa Národného parku (NP) Veľká Fatra odmieta kritiku ťažby dreva v Ľubochnianskej doline, na ktorú upozornila iniciatíva My sme les. Správa NP tvrdí, že zásah bol nevyhnutný z dôvodu ochrany porastu pred škodcami. Ako TASR informovala vedúca kancelárie riaditeľa Správy NP Veľká Fatra Katarína Belešová, médiami prešla informácia, že bola poškodená lokalita machorastu kyjanôčka zelená, ktorá bola nájdená v Ľubochnianskej doline, ale v inej lokalite.
Dotknutý porast bol podľa správy NP poškodený už pred prevzatím obhospodarovania NP Veľká Fatra, niekedy okolo roku 2019. V dotknutom poraste, ktorý sa podľa NP skladal z nepôvodnej smrečiny vo veku približne 55 rokov, mal vykonávať asanačné ťažby v rokoch 2021 až 2023 štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. „Rozpad porastu jednoznačne nastal už pred prevzatím obhospodarovania NP,“ podotkla Belešová.
Priblížila, že začiatkom roku 2025 odborný lesný hospodár Správy NP Veľká Fatra zvolal terénnu pochôdzku so zoológom a botanikom NP a dňa 6. februára 2025 na vzorníku, chradnúcom smreku odobrali vzorky škodcov. „Ako škodcu sme pod mikroskopom podľa typických druhových znakov určili druh lykokaz matný. Po určení škodcu odborný lesný hospodár požiadal o spoluprácu Lesnícku ochranársku službu. Žiadosť bola zameraná na vykonanie terénnej pochôdzky, potvrdenie, alebo vyvrátenie škodcu a navrhnutie ochranných opatrení. Vzorky boli poslané na určenie škodcu Lesníckej ochranárskej službe. Naše určenie škodcu bolo potvrdené ako správne,“ vysvetlila vedúca kancelárie riaditeľa Správy NP Veľká Fatra.
Následne bola podľa správy NP 25. februára 2025 vykonaná terénna pochôdzka s pracovníkom Lesníckej ochranárske služby, na základe ktorej sa zistilo, že primárny škodca je podpňovka, ktorá v období suchom oslabených smrekov na nich prosperuje a ako sekundárny škodca sa potom šíri lykokaz matný. „Lesnícka ochranárska služba navrhla opatrenia spočívajúce v odstránení napadnutých smrekov, aby sa sekundárne na nich nemnožil podkôrny hmyz a urýchlené spracovanie kalamity podkôrneho hmyzu,“ spresnila Belešová.
Správa NP Veľká Fatra zároveň odmieta medializované tvrdenia, že bola poškodená lokalita machorastu kyjanôčka zelená. „Kyjanôčka zelená bola nájdená v Ľubochnianskej doline, ale v inej lokalite. Vegetatívna časť tohto machu je minimálna, takmer neviditeľná. Obe terénne pochôdzky aj s botanikom NP, aj odborným pracovníkom Lesníckej ochranárskej služby boli v období výskytu výtrusníc, ktoré dorastajú do 25 milimetrov a pre odborníkov sú ľahko poznateľné,“ priblížili zo správy a dodali, že je nepravdepodobné, ak sa tam kyjanôčka zelená nachádzala, že by si ju dvaja odborníci na dvoch rôznych pochôdzkach nevšimli.
„Oslovenie Národného lesníckeho centra, konkrétne Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica, ktorá je vysoko odborným pracoviskom s kvalitnými odborníkmi dlhodobo sa venujúcimi tejto problematike na vysokej vedeckej úrovni, bolo pre NP jedinou voľbou. Správa NP sa nemôže riadiť pseudovedeckými politickými naratívmi extrémistických občianskych združení, ktoré majú politické pozadie,“ doplnila Belešová s tým, že neriešením vzniknutej situácie by došlo k zániku celého lesa, nielen jedného lesného celku.
