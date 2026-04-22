NP Veľká Fatra zrealizoval opatrenia na elimináciu krídlatky
Odstraňovanie inváznych druhov podľa Správy NP Veľká Fatra pomáha obnovovať prirodzené ekosystémy, dáva priestor pôvodným rastlinám a zlepšuje podmienky pre živočíchy.
Autor TASR
Ľubochňa 22. apríla (TASR) - Zamestnanci Správy Národného parku (NP) Veľká Fatra zrealizovali počas uplynulých dvoch týždňov prvé tohtoročné opatrenia na elimináciu inváznych druhov rastlín. V katastri obce Ľubochňa sa zamerali na rastlinu krídlatku, a to v jadrovom území NP aj v území európskeho významu rieka Váh. Správa NP Veľká Fatra o tom informovala na sociálnej sieti.
„Odstraňovali sme starú nahromadenú biomasu, ktorá vytvára hrubú vrstvu a bráni efektívnemu koseniu nových výhonkov počas sezóny. Na piatich lokalitách sme vyčistili približne 2000 štvorcových metrov a zozbierali približne 230 litrov odpadu,“ spresnili zamestnanci.
Doplnili, že počas vegetačného obdobia budú porasty krídlatky opakovane kosené a biomasa bezpečne uložená na vysušenie. Odstraňovanie inváznych druhov podľa Správy NP Veľká Fatra pomáha obnovovať prirodzené ekosystémy, dáva priestor pôvodným rastlinám a zlepšuje podmienky pre živočíchy. „Každý takýto zásah prispieva k zdravšej a odolnejšej krajine,“ dodali.
„Odstraňovali sme starú nahromadenú biomasu, ktorá vytvára hrubú vrstvu a bráni efektívnemu koseniu nových výhonkov počas sezóny. Na piatich lokalitách sme vyčistili približne 2000 štvorcových metrov a zozbierali približne 230 litrov odpadu,“ spresnili zamestnanci.
Doplnili, že počas vegetačného obdobia budú porasty krídlatky opakovane kosené a biomasa bezpečne uložená na vysušenie. Odstraňovanie inváznych druhov podľa Správy NP Veľká Fatra pomáha obnovovať prirodzené ekosystémy, dáva priestor pôvodným rastlinám a zlepšuje podmienky pre živočíchy. „Každý takýto zásah prispieva k zdravšej a odolnejšej krajine,“ dodali.