Nitrianske ZMOS: Ceny energií a zásahy vlády ohrozujú samosprávu

Močenok 6. marca (TASR) - Členovia Nitrianskeho regionálneho združenia (NRZ) Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) varovali, že poskytovanie základných služieb miest a obcí je ohrozené. Uvádza sa to vo výstupoch NRZ, ktorého členovia sa stretli minulý týždeň v Močenku.



Ako sa konštatuje v stanovisku zástupcov samosprávy, rapídne zvýšenie cien energií a ďalších nákladov v kombinácii s nečinnosťou vlády vážnym spôsobom ohrozuje základné fungovanie samosprávy. "NRZ ZMOS žiada vládu o urýchlené prijatie opatrení, ktorými bude zabezpečené dofinancovanie zvýšených nákladov na energie v takej výške, aby mohli byť dodržané rozpočtové pravidlá samosprávy," píše sa v stanovisku snemu NRZ ZMOS.



Starostovia a primátori z nitrianskeho regiónu zároveň požiadali ZMOS, aby vyjadrilo zásadný nesúhlas s novelou stavebného zákona i so zmenami zákona o obecnom zriadení. "Zároveň NRZ ZMOS prijalo medzi seba troch nových členov, ktorými sú mesto Vráble a obce Čifáre a Telince," doplnil Juraj Švarc z NRZ ZMOS.



Vláda samosprávam deklaruje pomoc s energokrízou. Do konca marca je pre nich cena elektrickej energie zastropovaná na úrovni 199 eur za megawatthodinu a pri plyne na úrovni 99 eur za megawatthodinu. Pri nákladoch nad strop pri elektrine a plyne má 80 percent z toho preplatiť štát.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) v uplynulých týždňoch vyzval na vecnosť a konštruktívnosť, a to aj pri diskusiách o kompenzačných mechanizmoch pri drahých energiách. Žiada nerobiť z toho politiku. Upozornil, že je pripravený na diskusiu so samosprávami o konkrétnych problémoch, uistil, že chce s nimi hovoriť aj kompenzáciách pre menšie obce, ktoré môžu mať problémy s cash flow. "Určite im musíme podať pomocnú ruku," vyhlásil.