NS SR nerozhodoval o odvolaniach v kauze mestského poslanca Rudolfa D.

Bratislava 16. januára (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR zrušil aj druhý termín odvolacieho konania v korupčnej kauze prešovského mestského a krajského poslanca Rudolfa D. "Dôvodom je ospravedlnenie obhajcu z dôvodu jeho práceneschopnosti," priblížila pre TASR hovorkyňa súdu Alexandra Važanová. Verejné zasadnutie by sa preto malo uskutočniť 13. februára.



Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil Rudolfa D. v marci 2022 za prijímanie úplatku na päť rokov väzenia. Verdikt nie je právoplatný, obžalovaný i prokurátor sa bezprostredne po rozsudku odvolali.



Rudolf D. mal podľa obžaloby žiadať od investora tréningovej ľadovej plochy v apríli 2018 úplatok vo výške 20.000 eur. Na rokovaní mestského zastupiteľstva mal za to pri schvaľovaní finančného príspevku vo výške 600.000 eur hlasovať za návrh riešenia, ktorý bol predložený žiadateľom - investorom.



Obžalovaný na hlavnom pojednávaní ŠTS pripustil, že ho investor dvakrát požiadal o pomoc. Prvý raz mal intervenovať, aby sa proti výstavbe haly neuskutočnila petícia, a tiež mal byť oslovený s prosbou o pomoc pri výstavbe parkovacích miest. Odmieta, že by za to žiadal či prijal úplatok. Cíti sa byť nevinný.