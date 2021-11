Súd zrušil vyhlásenie rozhodnutia o dovolaní v spore o Rovnú horu

Bratislava/Kremnica 24. novembra (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR zrušil stredajší termín vyhlásenia rozhodnutia o dovolaní v 25-ročnom spore mesta Kremnica so štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky (VLM) SR o lokalitu Rovná hora. Dôvodom je podaná námietka zaujatosti. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Mesto Kremnica vedie so štátnym podnikom súdny spor už od roku 1995, keď podalo žalobu o vydanie lesného pozemku. Predmetný les s výmerou takmer 650 hektárov sa nachádza v katastri obce Sklené v okrese Turčianske Teplice v lokalite s názvom Rovná hora.



„Pozemok bol v roku 1949 mestu skonfiškovaný. Je to majetok, ktorý historicky preukázateľne patril mestu Kremnica,“ uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík. Kým väčšina zoštátnených lesov sa po Nežnej revolúcii vrátila do rúk samosprávy, časť Rovnej hory vojenské lesy mestu vydať odmietli.



Okresný súd (OS) v Martine i Krajský súd (KS) v Žiline už v minulosti rozhodli o vrátení lesného pozemku do vlastníctva mesta. NS SR však spor o Rovnú horu vrátil späť na prvostupňový súd. Ten v roku 2016 žalobu mesta Kremnica o vydanie lesného pozemku zamietol. Rozsudok o rok neskôr potvrdil aj odvolací súd. Samospráva Kremnice následne podala mimoriadny opravný prostriedok, proces tak opäť skončil na NS SR.



Generálny riaditeľ VLM SR považuje spor s mestom Kremnica na základe rozhodnutia KS v Žiline z augusta 2017, ktorý rozhodol v prospech štátneho podniku, za právoplatne skončený.