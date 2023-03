Nitriansky kraj chce do roku 2030 rekonštruovať 140 mostov

Nitra 23. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce do roku 2030 opraviť 140 mostov vo svojom vlastníctve. Harmonogram opráv už schválili aj krajskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.



Kraj vlastní na cestách druhej a tretej triedy celkovo 530 mostov, z nich 138 už podľa Úradu NSK dosiahlo hranicu svojej životnosti, prípadne sa k nej blížia. Neustále sa zhoršujúci stav mostných telies chce kraj riešiť ich systematickou a postupnou rekonštrukciou. Ako informoval Úrad NSK, v tomto roku je už v procese obnovy päť mostov. Medzi nimi je aj viac ako 55 metrov dlhý a mimoriadne frekventovaný most ponad železnicu na Cabajskej ceste v Nitre, pre ktorý sa momentálne spracováva projektová dokumentácia.



Kraj plánuje každý rok zvyšovať počet mostných telies, ktoré budú zaradené do procesu obnovy. Na rok 2023 je už schválených 20 premostení na cestách druhej a tretej triedy, v ďalších rokoch bude ich počet stúpať. Podľa NSK má v roku 2030 počet opravených i práve opravovaných mostov dosiahnuť číslo 140. Kraj má vyčíslené odhady nákladov na vypracovanie projektových dokumentácií a realizáciu rekonštrukcií na nasledujúcich päť rokov. Do roku 2027 plánuje investovať do zlepšenia technického stavu svojich mostov takmer 61 miliónov eur. "Ide o predpokladané náklady, ktoré vychádzajú z cenových úrovní platných v súčasnosti. Ceny neobsahujú medziročné inflačné indexy a náklady na nájom dočasných záberov pozemkov," pripomenul Úrad NSK.



Kraj chce obnovu mostov financovať predovšetkým zo zdrojov Európskej únie (EÚ), z Operačného programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti SR a výziev príslušných ministerstiev. "Ďalšie zdroje budeme musieť hľadať v rozpočte NSK, do úvahy prichádza aj čerpanie úverových zdrojov. Všeobecne obnovu mostov s dĺžkou premostenia nad desať metrov plánujeme financovať zo zdrojov EÚ, peniaze na opravu mostov kratších ako desať metrov budeme musieť hľadať v rozpočte NSK alebo použiť návratné zdroje financovania," doplnil Úrad NSK.