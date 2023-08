Nitriansky kraj chce dostať do škôl viac lokálnych potravín

Nitra 14. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce do stredných škôl a zariadení sociálnych služieb (ZSS) v regióne dostať viac lokálnych potravín. Kraj už v Novozámockom okrese pripravuje pilotný projekt.



V prvom kroku chce do vybraných škôl a ZSS dodávať ovocie, zeleninu alebo vajcia od miestnych pestovateľov. NSK už začal prvotný prieskum trhu. "Lokálni pestovatelia alebo producenti vajec sa môžu zapojiť do takzvaných prípravných trhových konzultácií. Prihlásiť sa môžu do 25. augusta," informoval Úrad NSK.



Projekt by sa mal neskôr rozšíriť aj do ďalších okresov v Nitrianskom kraji. "Pre mňa je osobnou prioritou, aby naše deti v školách a naši starí rodičia v ZSS jedli zdravé a kvalitné potraviny. Preto chcem, aby sa projekt postupne prebiehal v celom kraji," dodal predseda NSK Branislav Becík.