Nitrianskemu kraju chýbajú ambulantní lekári

Nitra 7. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zápasí s nedostatkom ambulantných lekárov. V regióne ich chýbajú desiatky a mnohí z lekárov, ktorí ešte ordinujú, majú nad 60 rokov.



Krajská poslankyňa a lekárka Monika Kolejáková upozornila, že o 671.508 obyvateľov NSK by sa malo starať 319 obvodných lekárov pre dospelých. "K júnu minulého roka nám do tohto počtu chýbalo 67 lekárov, čo je jedna pätina. O 140.000 detí by sa malo starať 129 lekárov pre deti a dorast. Chýba nám 12, čo je jedna desatina," skonštatovala Kolejáková.



Poslanec Iván Farkas okrem toho upozornil, že veľká časť ordinujúcich lekárov je už v dôchodkovom veku, alebo sa k nemu blíži. "Máme k dispozícii informácie z roku 2018. Už vtedy bolo 58 percent obvodných lekárov v pediatrii vo veku nad 60 rokov. Po šesťdesiatke malo aj 48 percent všeobecných lekárov a 42 percent zubárov. A to sú dáta päť rokov staré. Domnievam sa, že teraz to bude oveľa horšie," uviedol Farkas.



Podľa Kolejákovej je problém o to väčší, že za súčasných podmienok je iba malá šanca, že sa prírastok lekárov v ambulanciách zvýši. Podľa jej slov za to môžu pravidlá fungovania ambulancií i ďalšie faktory. "Až 71 percent absolventov lekárskej fakulty v Bratislave sú ženy. Na Slovensku síce máme 26-týždňovú materskú dovolenku i rodičovskú dovolenku, ale podľa zákona a povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia môže byť ambulancia zatvorená len šesť týždňov. Preto pozícia v samostatnej ambulancii všeobecného lekára nie je pre mladé ženy po škole atraktívna," myslí si Kolejáková.



Ako dodala, zabezpečiť lekárov do ambulancií v regiónoch NSK bude pre kraj obrovská a neľahká úloha. "Tento problém sa usilujeme riešiť. Na poslednom rokovaní s nemocnicami v NSK sme našli istý konsenzus. Oni by chceli, aby sme im na stredných zabezpečili zdravotnícky personál. Ja som ich na oplátku požiadal, aby nám oni produkovali obvodných lekárov," uviedol predseda NSK Branislav Becík. Podľa jeho slov kraj okrem toho uvažuje aj nad prevádzkovaním vlastných pediatrických ambulancií. "Ten proces bude náročný a bude trvať aj dva roky, kým sa dostaneme do pozitívnych čísel, ale tento problém chceme naozaj zodpovedne riešiť," povedal.



Podľa Kolejákovej bude potrebné pri hľadaní správnych riešení poznať aktuálny stav v ambulanciách lekárov. Zastupiteľstvo NSK preto na jej návrh nechalo na odbore Lekára NSK vypracovať správu o vekovej štruktúre všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast vrátane zdravotných sestier v ambulanciách. "Termín je do mája tohto roka," dodala Kolejáková.