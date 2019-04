Nitriansky kraj podporí 228 projektov na rozvoj cestovného ruchu

NSK pri vypracovaní návrhu na rozdelenie dotácií do jednotlivých regiónov vychádza z celkového počtu obyvateľov kraja a z počtu obyvateľov vo volebných obvodoch.

Nitra 28. apríla (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne v tomto roku dotácie na podporu cestovného ruchu v hodnote 365.000 eur. Získajú ich občianske združenia, podnikateľské subjekty, ale i mestá a obce.



NSK pri vypracovaní návrhu na rozdelenie dotácií do jednotlivých regiónov vychádza z celkového počtu obyvateľov kraja a z počtu obyvateľov vo volebných obvodoch. Podľa ich počtu sa potom určuje aj celková výška dotácií, ktoré smerujú do jednotlivých okresov. Na základe týchto kritérií tak najvyššia suma v hodnote 86.559 pôjde do okresu Nitra, najnižšiu dotáciu, viac ako 19.000 eur, získajú subjekty vo volebnom obvode Štúrovo.



Ako informoval riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan, odbor cestovného ruchu prijal 238 žiadostí, z ktorých 228 žiadostí splnilo podmienky stanovené všeobecne záväzným nariadením. „Títo žiadatelia požadovali dotácie v celkovej sume 392.800 eur,“ uviedol.



NSK prostredníctvom dotácií podporí rôzne projekty v jednotlivých regiónoch. Financie kraja pôjdu napríklad na tvorbu propagačných publikácií a informačných turistických systémov, organizovanie turistických zrazov, obecné oslavy, vzdelávacie aktivity či rozvíjanie moderných foriem rozvoja cestovného ruchu.