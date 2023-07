NSK dal na priestory pre úradníkov vyše 7,5 mil. eur, budovu však nemá

Nitra 15. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nemá ani po viac ako 20 rokoch fungovania svoje vlastné sídlo. Všetky doterajšie snahy o nájdenie či postavenie vhodnej budovy skončili neúspešne. Úrad NSK preto sídli vo viacerých objektoch, väčšina jeho zamestnancov pracuje v prenajatých kanceláriách.



"Považujem za veľmi dôležité povedať, že doterajšie náklady na zabezpečovanie sídla NSK sú vyčíslené na 4,3 milióna eur a pritom budovu stále nemáme," pripomenul nedávno krajským poslancom riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec. Pri započítaní všetkých doterajších nákladov vrátane nájomného, projektových dokumentácií či súdnych sporov sa celková suma potrebná na zabezpečenie administratívnych priestorovo vyšplhala podľa Úradu NSK na vyše 7,5 milióna eur.



Súčasné vedenie kraja i krajskí poslanci chcú tento problém vyriešiť do konca súčasného volebného obdobia. Úrad NSK už v apríli zverejnil inzerát, v ktorom oznámil úmysel kúpiť v Nitre administratívne priestory pre 300 zamestnancov. Podľa zverejnených špecifík má mať budova 4000 metrov štvorcových, aby v nej bol priestor na kancelárie, zasadacie miestnosti, klientske centrum, reprezentatívne priestory, ale aj serverovne či sklady. Kraj vyžaduje aj bezbariérový prístup, výťahy, minimálne 35 parkovacích miest a dostupnosť verejnou dopravou.



Na zverejnený inzerát prišlo viacero ponúk. Je medzi nimi budova bývalého Telekomu, objekt niekdajšej hlavnej pošty, budova na Vihorlatskej ulici i objekt niekdajšej Plety na Štúrovej ulici. Kraj okrem toho uvažuje aj nad výstavbou celkom novej budovy na Svätoplukovom námestí v centre Nitry. "Myslím, že je nesporné, že všetci máme záujem na tom, aby sa problém sídla NSK vyriešil čo najskôr. Je v našom záujem, aby sme už nikde neboli v prenájme a okrem sídla pre Úrad NSK by sme vyriešili aj sídlo Krajskej knižnice Karola Kmeťka aj Ponitrianskeho múzea, ktoré by tiež mali dostať svoj trvalý stánok," uviedol poslanec Štefan Štefek.



Konkrétne riešenie by podľa poslancov mohlo vzísť už po prázdninách. Na svojom septembrovom rokovaní chcú na základe vypracovaných analýz rozhodnúť, ktorá z ponúkaných možností je pre NSK najvýhodnejšia. "Ja verím, že konečne spravíme prelom a pokrok. Keď zoberieme tie náklady, ktoré sme už vynaložili a výsledok je nulový, tak si už občania naozaj musia ťukať na čelo, že čo tu robíme, keď takúto situáciu nedokážeme vyriešiť," skonštatoval poslanec Peter Oremus.