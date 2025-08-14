Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitriansky kraj investuje 9 mil. eur do rekonštrukcií školských budov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Takmer 250.000 eur smeruje na realizáciu nových rozvodov vody a ústredného kúrenia pod pripravovaným parkoviskom pri Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach.

Autor TASR
Nitra 14. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) modernizuje dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v Zlatých Moravciach a Šali. Informovala o tom samospráva.

Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na obnovu vyhorenej maštale na Strednej odbornej škole chovu koní a služieb v Šali. Predpokladaná hodnota rekonštrukčných prác predstavuje 345.800 eur. Investícia je schválená Zastupiteľstvom NSK a bude financovaná zo zdrojov krajskej samosprávy.

NSK preinvestuje počas letných prázdnin a na začiatku nového školského roka do rekonštrukcií školských budov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zhruba deväť miliónov eur. Časť prác je už ukončená, časť je v realizácii. Pre ďalšie školy pripravuje kraj verejné obstarávania na stavebné práce, ktoré by mali čoskoro spustiť.
