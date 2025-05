Nitriansky kraj bude spolupracovať so 62-miliónovou čínskou provinciou

Nitra 29. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nadviaže spoluprácu s provinciou An-chuej v Čínskej ľudovej republike. Ako sa uvádza v uznesení, ktoré v máji schválili krajskí poslanci, NSK bude s čínskym regiónom spolupracovať v oblasti hospodárstva a obchodu, poľnohospodárstva, vzdelávania, kultúry i cestovného ruchu.



Viacerí krajskí poslanci sa v diskusii zamýšľali nad tým, či má zmysel spolupracovať so vzdialeným čínskym regiónom, ktorý je podľa nich neporovnateľný s Nitrianskym krajom. „Doteraz ani jedno krajské zastupiteľstvo nehlasovalo za spoluprácou s Čínou. Vždy sme sa snažili spoluprácu schvaľovať tak, aby šlo o rovnocenné regióny z hľadiska počtu obyvateľov, rozlohy, kultúrnej spolupráce, vzdelávania či spoločných záujmov,“ skonštatoval poslanec Ján Vančo, ktorý v tejto súvislosti pripomenul, že čínska provincia An-chuej má 62 miliónov obyvateľov.



Podľa Úradu NSK požiadala o nadviazanie partnerstva čínska strana. „Návrh spolupráce je v navrhnutých oblastiach v súlade so zásadami spoločného vyhlásenia o nadviazaní strategického partnerstva medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou,“ konštatuje sa v dôvodovej správe. „Nie je to provincia, ktorá má akýkoľvek súvis s projektom výstavby ‚baterkárne‘ v Šuranoch,“ pripomenul krajským poslancom predseda NSK Branislav Becík.