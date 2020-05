Nitriansky kraj očakáva výpadky v príjmoch vo výške 9,6 milióna eur

Nitra 13. mája (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) počíta v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 s výpadkami v príjmoch z daní v hodnote 9,6 milióna eur. NSK okrem toho očakáva aj ďalšie finančné straty spôsobené výpadkami v nedaňových príjmoch a zvýšenými nákladmi.



Ako uviedol riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan, napríklad zatvorenie múzeí, divadiel, galérií a ďalších kultúrnych inštitúcií spôsobilo straty vo výške 300.000 eur. Pokles zdravotných výkonov v poliklinike Štúrovo pripravil kraj o 150.000 eur a výpadok príjmov v zariadeniach sociálnych služieb je na úrovni takmer 50.000 eur. NSK okrem toho očakáva zvýšenie nákladov na prímestskú autobusovú dopravu v sume 256.000 eur a na hygienické a epidemiologické opatrenia ďalších 300.000 eur.



Predseda NSK Milan Belica však napriek tomu predpokladá, že kraj situáciu zvládne. „Naša ekonomická kondícia je dobrá, sme pripravení ustáť aj krízové situácie. Do rezervného fondu dávame prebytok z minulého roka vo výške 10,5 milióna eur, zadlženosť kraja nedosahuje ani 10 percent, takže v prípade nutnosti by sme si vedeli vziať úver aj v pomerne veľkom objeme. Okrem toho sme v rozpočte viazali peniaze napríklad na dotácie na šport, kultúru a iné oblasti. Okrem toho očakávame, že výhodný úver, ktorý sme mali pôvodne na cesty III. triedy, nám vláda umožní čerpať aj na riešenie dosahov koronakrízy,“ uviedol Belica.



Podľa jeho slov však súčasnú situáciu nie je možné riešiť iba šetrením. Uvoľnenie financií na dotácie či investície však bude závisieť predovšetkým od toho, do akej miery sa ekonomika Slovenska prepadne. „Bol by som najradšej, keby sme žiadne škrty nemuseli robiť. Ekonomika musí dýchať. Nechceme v maximálnej miere šetriť na investíciách, napríklad na opravách ciest. Slovensko potrebuje zamestnanosť a potrebuje generovať aj dopyt. A na to musí mať obyvateľstvo príjmy. Treba postupovať vyvážene, aby sme jedno neriešili a druhé nezabili,“ skonštatoval Belica.



Súčasná kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu podľa predsedu NSK ukazuje, že súčasný model financovania samospráv treba zmeniť. „Ak sú závislé iba od jedného zdroja, teda príjmov z daní fyzických osôb, tak to nie je dobré. V terajšej situácii je najväčší výpadok práve v týchto príjmoch a samosprávy na to doplácajú,“ dodal Belica.