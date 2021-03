Nitriansky kraj po meškaní otvorí veľkokapacitné vakcinačné centrum

Nitra 15. marca (TASR) – V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) začne od soboty 20. marca fungovať veľkokapacitné vakcinačné centrum. Sídliť bude v priestoroch Strednej spojenej školy na Slančíkovej ulici v Nitre. Návrh v pondelok schválili aj krajskí poslanci.



Kraj chcel centrum spustiť do prevádzky už 6. marca. Zriadiť ho plánoval v areáli výstaviska Agrokomplex. K dohode s týmto štátnym podnikom nakoniec nedošlo, dôvodom bola suma, ktorú Agrokomplex za poskytnutie priestorov pýtal. Podľa slov riaditeľky Úradu NSK Heleny Psotovej šlo o viac ako 72.000 eur mesačne, čo NSK odmietol akceptovať. „My sme na ten vlak nastúpili včas, len nám vznikol problém s tým, že sme chceli, aby to vakcinačné centrum bolo v areáli výstaviska Agrokomplex. Žiaľ, na tom sme sa nedohodli, tak sme museli hľadať nejaký iný variant, a tak vzniklo zdržanie,“ uviedol predseda NSK Milan Belica.



Neskoršie otvorenie vakcinačného centra kritizovali viacerí krajskí poslanci. „Napríklad v Žilinskom či Košickom samosprávnom kraji vznikli už vo februári. Každý kraj už zaočkoval tisíce ľudí, iba NSK nie. Aj teraz ideme otvárať iba jedno centrum, kým v iných krajoch ich majú tri, aj sedem. Vakcinačných centier v NSK treba určite viac, nemôžeme nútiť všetkých ľudí cestovať do Nitry,“ povedala poslankyňa Martina Holečková. Krajské zastupiteľstvo napokon na návrh poslanca Petra Oremusa schválilo uznesenie, podľa ktorého má Úrad NSK pripraviť jasný plán ďalšej vakcinácie i s možným zvyšovaním kapacít očkovania.



Podľa Belicu nie je pravda, že v celom kraji bude fungovať jediné vakcinačné centrum. „Očkujú predsa aj nemocnice, tých máme sedem a tie v kraji fungujú. Niektoré nemocnice sú ochotné robiť aj v sobotu a v nedeľu a fungovať ako kvázi naše očkovacie centrá a takto nám pomôcť. Toto je cesta, ktorá nám umožní ušetriť vstupné náklady. Treba si uvedomiť, že ak budeme očkovať tri dni do týždňa do konca roka, tak nás prevádzka tohto jedného nového centra vyjde okolo 860.000 eur. To nie je malá položka. Tých možností, ako to robiť, je veľa, len tá logistika je zložitá a je zavesená na dodávke vakcín, ktoré prídu do kraja,“ vysvetlil Belica.



V novom veľkokapacitnom vakcinačnom centre podajú prvých 1000 očkovacích látok od výrobcu AstraZeneca v sobotu, v nedeľu (21. 3.) tu zaočkujú ďalších 1000 ľudí. „Tento mesiac budeme vychytávať všetky nedostatky, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Od budúceho mesiaca by sme potom mali očkovať vyššie počty ľudí,“ uviedol lekár NSK Ľubomír Ševčík.



Postupne chce kraj hľadať aj ďalšie miesta vhodné na zriadenie vakcinačných centier. „Máme požehnanie od poslancov, že treba ísť ďalej, tak budeme pracovať na príprave ďalších kapacít. Máme sľúbenú pomoc zdravotníkov z komárňanskej nemocnice. Sú k dispozícii priestory napríklad v poliklinikách v Šali a Štúrove, rôzne objekty máme aj v ďalších častiach kraja. Treba si však uvedomiť, že nejde iba o priestory. Je potrebné ich vybaviť chladničkou na skladovanie vakcín, počítačmi, softvérom, potrebujeme zabezpečiť dostatok očkovacích tímov, ktoré treba aj prestravovať, je treba zabezpečiť logistiku a množstvo ďalších vecí. Na to všetko musíme pamätať,“ dodal Belica.