NSK pomôže pri zabezpečení lekárskej starostlivosti deťom z Ukrajiny

Nitra 10. februára (TASR) - V Nitre je nedostatok pediatrov. Upozornila na to poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Anna Laurinec Šmehilová, podľa ktorej sa situácia ešte viac skomplikovala po príchode Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou.



Podľa Šmehilovej je v súčasnosti tlak na pediatrické ambulancie enormný. "Samotní pediatri už v súčasnosti upozorňujú na alarmujúcu situáciu a nezvládanie množstva pacientov. Tých je veľa aj vzhľadom na aktuálne obdobie so zvýšenou chorobnosťou," upozornila Laurinec Šmehilová.



Nápor na pediatrické ordinácie sa zvýšil po tom, ako do mesta začali prichádzať odídenci z Ukrajiny. Podľa Kontaktného miesta pre cudzincov COMIN je po Bratislave najviac ľudí z Ukrajiny práve v Nitre. "Často sa stáva, že naši pediatri, z ktorých sú už mnohí v dôchodkovom veku, vyšetria denne 60 detí. Mnohé z nich sú práve z Ukrajiny. Nevedia, či sú očkované, aké mali diagnózy a predchádzajúcu zdravotnú starostlivosť. Problémom je, že často ani ich rodičia neovládajú jazyk, ktorým by s lekármi mohli komunikovať. Je potrebné, aby sme začali hľadať spôsob, ako túto situáciu riešiť," skonštatovala poslankyňa.



Problémom sa už zaoberalo aj Zastupiteľstvo NSK. Krajskí poslanci schválili uznesenie, v ktorom uložili riaditeľovi Úradu NSK, aby v spolupráci s útvarom hlavného krajského lekára a COMIN-om hľadal spôsob, ako zabezpečiť ambulanciu všeobecného lekárstva pre deti a dorast určenú pre deti z Ukrajiny.