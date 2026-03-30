Pondelok 30. marec 2026
NSK pomôže s odvodnením cesty v Dolných Lefantovciach

Autor TASR
Nitra 30. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pomôže pri odvodnení cesty III/1703 medzi obcami Dolné Lefantovce a Koniarovce. Rozhodli o tom poslanci NSK na pondelkovom rokovaní.

Ako sa uvádza v uznesení, NSK bude spolufinancovať odvodnenie cesty i výstavbu chodníka. „Predpokladané náklady na základe projektovej dokumentácie a pred vyhlásením verejného obstarávania sú 420.799 eur. Spolufinancovanie zo strany NSK je v hodnote 253.129 eur,“ povedal riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.

Po realizácii stavby prevedie obec pozemky pod cestným telesom spolu s príslušnými stavebnými objektmi do majetku NSK. „Prevod do vlastníctva kraja bude za jedno euro,“ doplnil Privalinec.
