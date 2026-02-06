< sekcia Regióny
NSK poskytne dotácie na rozvoj zdravotníctva na svojom území
Podľa predsedu NSK Branislava Becíka je cieľom dotačného programu zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja.
Autor TASR
Nitra 6. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne na rozvoj zdravotníctva na svojom území dotácie v celkovej hodnote 240.000 eur. Ako informoval, záujemcovia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok najneskôr do 31. marca 2026.
Dotácie sa poskytujú na viaceré programy. „Okrem podpory ambulantnej zdravotnej starostlivosti je to aj príspevok na bývanie pre rezidentov, pomoc pri vytvorení nového lekárskeho pracovného miesta a podpora poskytovania zdravotnej starostlivosti, napríklad v rámci domácej ošetrovateľskej starostlivosti či hospicov,“ uviedol NSK.
Podľa predsedu NSK Branislava Becíka je cieľom dotačného programu zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. „Preto aj tento rok pokračujeme v prerozdeľovaní dotácií v oblasti zdravotníctva. Prioritou je, aby mali občania adekvátne podmienky a vždy dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal Becík.
