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Kraj poskytne festivalu Divadelná Nitra dodatočnú finančnú podporu
Ako na rokovaní zastupiteľstva uviedla riaditeľka festivalu, Divadelná Nitra čelí najväčšej existenčnej kríze po tom, ako prvýkrát od svojho vzniku nezískala rozhodujúcu časť financií z FPU.
Autor TASR
Nitra 29. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra dodatočnú finančnú podporu vo výške 35.000 eur. Rozhodli o tom krajskí poslanci na svojom rokovaní 29. júna.
Ako na rokovaní zastupiteľstva uviedla riaditeľka festivalu Anna Šimončičová, Divadelná Nitra čelí najväčšej existenčnej kríze po tom, ako prvýkrát od svojho vzniku nezískala rozhodujúcu časť financií z Fondu na podporu umenia (FPU). „Rozhodnutie fondu navyše prišlo iba štyri mesiace pred začiatkom festivalu. Doteraz sa nám na organizáciu Divadelnej Nitry podarilo získať približne 150.000 eur. Na to, aby sa festival mohol konať aspoň v krízovej verzii, potrebujeme ešte aspoň 115.000 eur,“ skonštatovala Šimončičová.
„Divadelná Nitra je jedinečným podujatím,“ zdôraznil poslanec Daniel Balko, ktorý návrh na finančnú podporu pre Divadelnú Nitru predkladal. „Zároveň je to aj jediný medzinárodný divadelný festival na Slovensku. Vďaka nemu Nitra a celý kraj udržuje priamy kontakt so svetovým umeleckým dianím a počas jeho konania sa mesto na pár dní v roku stáva súčasťou európskeho divadelného sveta. Neodôvodnené rozhodnutie FPU by mohlo byť pre konanie 35. ročníka festivalu likvidačné,“ zdôraznil Balko.
Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že kraj dlhodobo podporuje organizáciu festivalu Divadelná Nitra. „Po schválení dodatočnej pomoci 35.000 eur dosiahne celková pomoc NSK festivalu sumu 60.000 eur,“ pripomenul Becík.
Podľa Balka samosprávy často musia naprávať rozhodnutia centrálnych štátnych inštitúcií. „V tomto prípade naprávame zlé a nikým nevysvetlené rozhodnutie FPU, ktorý sa rozhodol nepodporiť festival prvýkrát od jeho vzniku,“ doplnil Balko.
Medzinárodný festival Divadelná Nitra podporí aj nitrianska radnica. Mestskí poslanci preň už začiatkom júna odsúhlasili mimoriadnu dotáciu v hodnote 45.000 eur.
Ako na rokovaní zastupiteľstva uviedla riaditeľka festivalu Anna Šimončičová, Divadelná Nitra čelí najväčšej existenčnej kríze po tom, ako prvýkrát od svojho vzniku nezískala rozhodujúcu časť financií z Fondu na podporu umenia (FPU). „Rozhodnutie fondu navyše prišlo iba štyri mesiace pred začiatkom festivalu. Doteraz sa nám na organizáciu Divadelnej Nitry podarilo získať približne 150.000 eur. Na to, aby sa festival mohol konať aspoň v krízovej verzii, potrebujeme ešte aspoň 115.000 eur,“ skonštatovala Šimončičová.
„Divadelná Nitra je jedinečným podujatím,“ zdôraznil poslanec Daniel Balko, ktorý návrh na finančnú podporu pre Divadelnú Nitru predkladal. „Zároveň je to aj jediný medzinárodný divadelný festival na Slovensku. Vďaka nemu Nitra a celý kraj udržuje priamy kontakt so svetovým umeleckým dianím a počas jeho konania sa mesto na pár dní v roku stáva súčasťou európskeho divadelného sveta. Neodôvodnené rozhodnutie FPU by mohlo byť pre konanie 35. ročníka festivalu likvidačné,“ zdôraznil Balko.
Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že kraj dlhodobo podporuje organizáciu festivalu Divadelná Nitra. „Po schválení dodatočnej pomoci 35.000 eur dosiahne celková pomoc NSK festivalu sumu 60.000 eur,“ pripomenul Becík.
Podľa Balka samosprávy často musia naprávať rozhodnutia centrálnych štátnych inštitúcií. „V tomto prípade naprávame zlé a nikým nevysvetlené rozhodnutie FPU, ktorý sa rozhodol nepodporiť festival prvýkrát od jeho vzniku,“ doplnil Balko.
Medzinárodný festival Divadelná Nitra podporí aj nitrianska radnica. Mestskí poslanci preň už začiatkom júna odsúhlasili mimoriadnu dotáciu v hodnote 45.000 eur.