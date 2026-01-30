< sekcia Regióny
Nitriansky kraj poskytne na dotácie takmer 2,7 milióna eur
Autor TASR
Nitra 30. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne v roku 2026 dotácie na podporu viacerých cieľových oblastí. Ako sa uvádza vo výzve, ktorú v piatok zverejnil kraj, celková suma vyčlenená na tento účel je 2.670.775 eur.
NSK poskytne nenávratné finančné príspevky na všeobecný rozvoj územia, na podporu športových klubov a zväzov, na podporu kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít, na program Zachráňme národné kultúrne pamiatky NSK, pre certifikované ubytovacie zariadenia i na pomoc pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov. „Termín na podanie a registráciu úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie je do 27. februára 2026 do 14.00 h,“ informoval NSK.
Oprávnenými žiadateľmi o dotácie sú obce a mestá na území kraja i právnické a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré majú sídlo v NSK alebo pôsobia na jeho území. „Dotácie sa poskytujú len na podporu všeobecne prospešných služieb a účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Dotáciu je možné poskytnúť len na podporovanú činnosť, ktorá sa realizuje a ukončí v termíne od 1. januára do 31. októbra 2026,“ doplnil NSK.
