Nitriansky samosprávny kraj pripravuje nový dotačný systém

Nitra 18. mája (TASR) - Systém dotácií, ktoré poskytuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK), prejde zásadnými zmenami. Podľa vedenia NSK i krajských poslancov má byť adresnejší a efektívnejší.



NSK každoročne rozdeľuje zo svojho rozpočtu na projekty v rôznych oblastiach nemalé financie. Podľa predsedu Demokratického klubu v Zastupiteľstve NSK Daniela Balka sa v predchádzajúcom období rozdeľovali miliónové sumy, ktoré však neprinášali požadovaný efekt. "To bol jeden z najväčších problémov. Aj keď NSK poskytoval relatívne značné finančné prostriedky na dotácie, tým, že prijímateľov bolo veľmi veľa, každý dostal skôr symbolickú pomoc. Často v desiatkach, či stovkách eur a neprinášalo to reálne výsledky," skonštatoval Balko.



Podľa jeho slov má nový dotačný systém NSK uprednostniť kvalitu na úkor kvantity. "Bude treba stanoviť jasné ukazovatele, na základe ktorých bude možné dotácie získať. Potom bude určite zmysluplnejšie dať menšiemu počtu kvalitných žiadateľov vyššie sumy, ktoré ale môžu priniesť požadovaný efekt," vysvetlil Balko.



Nový systém chce mať NSK hotový do leta, aby sa na jeseň mohli podľa neho dotácie rozdeľovať. Na jeho tvorbe sa chcú podieľať aj krajskí poslanci. Tí už schválili vznik novej komisie, ktorá bude na vzniku dotačných pravidiel pracovať. "Mnohí majú skúsenosti s rôznymi dotačnými schémami a chceli by pomôcť. Treba vyjasniť, kto môže byť prijímateľom dotácií a na čo vlastne majú slúžiť. Keď si to povieme na začiatku a zhodneme sa, bude potom aj ten schvaľovací proces rýchly," doplnil Balko.



Predseda NSK Branislav Becík chce do celého procesu zahrnúť aj zástupcov miest a obcí. "Nech si aj oni povedia svoje pripomienky. Chcem, aby bolo v novom systéme čo najmenej byrokracie. Následne sa o nastavení dotácií bude rokovať s poslancami krajského zastupiteľstva a Úradom NSK," skonštatoval Becík.



Kraj každoročne poskytuje dotácie na oblasť kultúry, školstva, športu, obnovu kultúrnych pamiatok, na cestovný ruch i na zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť. "Boli obdobia, kedy boli na dotácie vyčlenené tri milióny eur i viac. V poslednom období to bolo, hlavne kvôli covidu, podstatne menej. Chceme sa postupne vrátiť k vyšším sumám. Ak budeme vedieť rozdeliť niekoľko miliónov eur na naozaj kvalitné projekty, tak budeme môcť povedať, že sme reálne prispeli ku skvalitneniu života v našom kraji," dodal Balko.