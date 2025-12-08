< sekcia Regióny
Nitriansky kraj pripravuje prístavbu ZSS Perla v Želiezovciach
Autor TASR
Želiezovce 8. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rozšírenie Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Perla v Želiezovciach. Kraj už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) oznámil vyhlásenie verejného obstarávania.
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, celková predpokladaná hodnota zákazky je 1.287.804,85 eura. Projekt počíta s dvojpodlažnou prístavbou s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím. „Na nadzemnom podlaží bude deväť dvojlôžkových a dve trojlôžkové izby s hygienickým zázemím, izba sestry, spoločenská miestnosť, sklad bielizne, technické priestory a schodisko s výťahom,“ uvádza sa v popise projektu.
V podzemnom podloží sa po dostavbe bude nachádzať spoločenská sála s prípravovňou, rehabilitačná telocvičňa, denný stacionár, šatne, hygienické zázemie a technické priestory. „Prístavba bude prepojená s existujúcim pavilónom,“ konštatuje sa v súťažných podkladoch pre verejné obstarávanie.
