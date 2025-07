Chystajú rekonštrukciu mostov v Malých Ripňanoch a Starom Hrádku

Nitra 7. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu mostov v Malých Ripňanoch v Topoľčianskom okrese a v Starom Hrádku v okrese Levice. Kraj získal na oba projekty nenávratný finančný príspevok z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Most v Malých Ripňanoch premosťuje potok Radošinka. NSK upozornil, že bol zaradený do VI. stupňa, čo znamená, že jeho technický stav je veľmi zlý. Projekt počíta so zbúraním pôvodnej mostnej konštrukcie a výstavbou nového mosta. „Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 474.574,06 eura s DPH, schválený nenávratný finančný príspevok je 436.608,14 eura s DPH,“ uviedol NSK.



Most v Starom Hrádku premosťuje potok Stará Podlužianka. Aktuálne je klasifikovaný do V. stupňa, čo znamená, že je v zlom technickom stave. V rámci stavebných prác dôjde aj v tomto prípade k odstráneniu starej mostnej konštrukcie a vybudovaniu nového mosta. „Schválené celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 653.966,25 eura s DPH, nenávratný finančný príspevok je 601.648,95 eura s DPH,“ doplnil NSK.